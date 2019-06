Andy Murray: võit Queen`sis oli vaimsuse triumf!

«Võitsin metallpuusaga. See on tõesti mentaalne värk. Minu jaoks äärmiselt tähtis, isegi olulisem kui mitmed võidetud üksikmängu turniirid,» ütles Murray.

«Lahe, et ma seda suutsin. Eriti mõeldes, millises seisus olin veel mõned kuud tagasi. Siis ei julgenud ma isegi turniiridel mängimisest unistada.»

«Olin lihtsalt õnnelik, et sain valust vabaks. Teha piltlikult öeldes tavalisi asju ilma valuta, see on midagi väga erilist.»