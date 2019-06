Ühe ajastu lõpp: jalgpallimeka lükatakse maha

Uue väljaku plaan on juba pikalt õhus olnud, kuid Milani ja Interi huvid on lõpptulemuse osas lahku läinud. Esimene pool soovis ehitada uut 60 000 pealtvaatajat mahutavat staadioni, teine aga tahtis legendaarse San Siro ära renoveerida. Nüüdseks on jõutud kokkuleppele AC Milani idee kasuks.