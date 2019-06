Naisvehklejad peavad MMil tegema vigade paranduse

Laupäev, Düsseldorfi messihall nr 8b, EMi toimumispaik. Kolm päeva varem olid kolmikvõitu kaitsma läinud eestlannad piirdunud individuaalturniiril kõige enam teise ringiga ja võistkondliku edu järele rohkem kui näljased, ent tõik, et 16 parema sekka ei jõutud, tekitas mõistagi kõigis ärevust. Nüüd torgatakse avamatšis Suurbritannia klassivahega üle 45:25, kuid veerandfinaal Itaaliaga kujuneb vastupidiseks – 29:45. Naised ja treenerid jäävad pärast matši oma veerandtunniks raja äärde istuma. Miski oli läinud väga valesti.

Õige vormini ei jõutud

Pole mõtet lisada, et just see oli päeva põhimatš ja tähendas kõigile tohutut pettumust. 5.–8. koha konkurentsis jätkamiseks tuli end kiiresti kokku võtta, sest olümpiakvalifikatsioonis on iga punkt arvel ja pettunud olid vastasedki. Kuid ka Ukraina vastu ei tekkinud suurt võidulootust, sest üheksast minimatšist võideti ainult üks – 38:45. Seitsmenda koha heitluses Ungariga jäädi hakatuseks samuti taha, ent ometi leiti õige käik üles ja edasi polnud madjaritest enam vastast – 29:45.