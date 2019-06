Regiooni suurim ringrajavõistlus Estonian Grand Prix juba sel nädalavahetusel Pärnus

«Estonian Grand Prix on suurepärane võistlus,» ütles Soome osavõtjaterohkeima (40+ autot stardis) autoringrajaklassi Legends Cars juht Juha Nisula. «See on nagu karneval, meie sõitjad armastavad seda!»

«Auto24Ring on võimsatele V8 Thunder ja The Gran Tourismo autodele ideaalne ringrada,“»lausus Mika Mäkinen, kes osaleb V8 Thunder klassis. «Me saame siin ära kasutada kogu autode võimsuse ja kiiruse ning ringrada ise pakub samal ajal osalejatele väljakutseid.»

Estonian Grand Prix toetajad on EAS, Kultuuriministeerium, AS Postimees Grupp, AS Ekspress Grupp, Husqvarna Eesti, Pärnu linn, Tallink, Henkell, Fremax, Mariine Auto – Peugeot, Pere Optika - Motopere prillipood, Jazz Pesulad, AS Toode, Cramo Eesti ja Skamet.