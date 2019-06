Endine IAAFi president läheb korruptsioonisüüdistustega kohtu alla

86-aastane prantslane on olnud koduarestis alates 2015. aasta novembrist. Tema poeg Papa Massata Diack, keda samuti süüdistatakse, põgenes võimude eest Senegali.

Neid süüdistatakse venelastelt altkäemaksu võtmises, et lükata edasi dopingupatuste Venemaa kergejõustiklaste karistusi, kuid mõlemad eitavad süüd.

Kolm kuud peale tema ametipostilt lahkumist hakkas ilmnema, et ta võttis vastu altkäemaksu ning vastutasuks aitas varjata vene sportlaste positiivseid dopinguproove.

Temaga koos on veel neli isikut kohtu all. Nendeks on endine Venemaa kergejõustikujuht Valentin Balatšinev, endine Venemaa koondise treener Aleksei Melnikov, Diacki endine nõunik Habib Cisse ja IAAFi endine antidopingu juht Gabriel Dolle.