Hyundai rallitiim toob Soome rallile kolmanda sõitjana üllatusmehe

Selle otsusega lõpetas Hyundai nädalaid kestnud spekulatsioonid selle üle, kes nende eest kolmanda sõitjana Soome rallil rajale suundub. Tavapäraselt kolmanda sõitja positsiooni jagavad Sebastian Loeb ja Dani Sordo andsid mõlemad teada, et neil ei ole soovi Soome rallist osa võtta.

Breeni kaardilugejaks on Paul Nagle, kes on ennem teinud koostööd Kris Meeke'iga Citroenis ja on see hooaeg koos Breeniga võistelnud Iirimaal.

«Ma olen rõõmus, et saan liituda Hyundai meeskonnaga Soome ralliks ning pääseda tagasi WRC masinasse,» ütles iirlane, kes kaotas eelmise hooaja lõpus oma koha Citroeni meeskonnas.

«See on olnud pikk ootamine ja ma olen pidanud vaatama kõrvalt, kuidas teised sõidavad. Mul on au, et see võimalus tekkis,» rääkis rallisõitja.

Breen on läbi aastate näidanud Soomes tugevaid esitusi, saades viimaselt kolmelt aastalt kaks esiviisiku kohta ning 2016. aastal õnnestus tal jõuda poodiumile, finišeerides kolmandana.

«Soome rallil olen ma kõige rohkem saavutanud ning ma loodan, et suudan tiimi aidata,» oli Breen lootusrikas.

«Ma saan enne Soome rallit palju aega rooli taga ning ma olen valmis sellest võimalusest kahe käega kinni haarama. Ma võistlen numbri all 42. Selle numbriga olen ma sõitnud 1998. aastast ning see on mulle alati palju edu toonud. Loodetavasti see jääbki nii,» sõnas iirlane.

«Soome ralli on väga eriline sündmus kalendris ning see nõuab teistsugust lähenemist,» seletas Hyundai tiimijuht Andrea Adamo. «See on meeskondadele väga suur väljakutse. Tiitliheitlus on jõudmas kriitilisse punkti ning vahed on tootjate vahel väga väikesed. Selle tõttu tõime me meeskonda Craig Breeni, kes meile loodetavasti eelise annab.»