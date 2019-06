Patraili karjäär jätkub Saksamaal

Põlva Serviti kasvandik alustas karjääri välismaal 2008, mil liitus Šveitsi tippklubi Schaffhauseni Kadetteniga. Kahe liigakulla, ühe hõbeda, Šveitsi karikavõidu ja EHF Cupi finaalikogemuse võrra rikkamana liitus Patrail sakslaste TBV Lemgoga, kust põikas põgusalt Katari klubisse Al-Sadd. 2012. aasta suvest alates on eestlane Hannoveri tiimi põhimees.

«Klubi teadis minu soovist jätkata, sest olen Hannoveris hästi kodunenud ning abikaasal on hea töökoht. Lepinguga läks siiski aega, sest taheti näha, kuidas paranen. Tegin kolm-neli viimast nädalat meeskonnaga trennid kaasa, mingit valu ei tundnud ning enne pühi panime allkirjad paberile,» selgitas 31-aastane Patrail.

«Olen juba üks kogenumaid mehi meeskonnas ja uus hooaeg ei tule kerge. Meil saab olema suhteliselt noor tiim, aga järelkasv on Hannoveris hea. Tähtsaim lahkuja on kindlasti Saksamaa koondise paremsisemine Kai Häfner, ent VfL Gummersbachist asendajaks hangitud 21-aastane horvaat Ivan Martinovic on vägagi andekas,» hindas Patrail.