Minskis peeti UEFA rahvajalgpalli kongressi

Noorte- ja amatöörjalgpalli teemasid käsitlevat konverentsi peetakse iga kahe aasta tagant ning sellest võtavad osa kõigi UEFA liikmesriikide esindused.

Kolmepäevasel seminaril käsitleti kolme suuremat teemat: jalgpall koolides, klubide arendamine ja treenerite koolitamine. Jalgpalli nähakse õppevahendina, mille abil arendada erinevaid eluks vajalikke oskusi. Klubisid julgustatakse looma tihedamaid sidemeid koolidega, et seeläbi kaasata rohkem poisse ja tüdrukuid jalgpalli. Rõhku pannakse ka treenerite ja õpetajate harimisele, et pakkuda lastele võimalikult kvaliteetset juhendamist.

Allas hindas Eesti alaliidu senist tegutsemist antud valdkondades positiivseks, kuid nägi ka paranemisruumi: «Usun, et liigume õigel teel. Oleme viimastel aastatel pööranud palju tähelepanu koolijalgpallile ja näeme, et seal on asjad hästi sujunud. Kindlasti peaksime tegelema rohkem õpetajate koolitamisega jalgpalli alal. Meie soov oleks seda tulevikus teha koostöös ülikoolidega, kus tulevased kehalise kasvatuse õpetajad oma teadmised saavad.»

EJLi rahvajalgpalli osakond on aastate jooksul teinud koostööd koolidega ning korraldanud erinevaid üritusi, et lastel tekiks jalgpalli harrastamiseks võimalikult palju võimalusi. Samuti on ulatatud abikäsi Eesti Koolispordi Liidule koolidevaheliste meistrivõistluste korraldamisel.

2014. aasta sügisel alustas EJL kooliprojekti «Jalgpall kooli!», kus on praeguseks osalenud juba enam kui 30 000 last üle Eesti. Igal aastal viiakse maakondades läbi ka osavusfestivali, kus koolide võistkonnad saavad oma oskused proovile panna. Koolikülastuste tarbeks andis jalgpalliliit välja ka raamatu «Jalgpall õpetab», kus on välja toodud kehalise kasvatuse õpetajatele mõeldud erinevad harjutused ja nõuanded.