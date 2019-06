Kuuba ja Must pääsesid Euroopa mängudel alagrupist edasi!

Surmagruppi loositud Kuuba on katsumusest auga välja tulnud ja kindlustanud täisedu, kahe võiduga alagrupist edasipääsu. Täna alistas ta Bulgaaria esireketi Linda Zetchiri 21:16, 21:11. Homme kohtub Kuuba alagrupi esikohamängus türklanna Neslihan Yigitiga, keda ta hiljuti Madridis peetud turniiril võitis.

Meestest on seni samuti maksimumi võtnud Raul Must. Teises voorus oli ta horvaat Zvonimir Durkinjakist mõlema geimi lõpuhetkedel kindlam ja võitis 21:19, 23:21. Alagrupi esikohamatšis mängib Must homme tunamullu EM-hõbeda võitnud taanlase Anders Antonseniga.