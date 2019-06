Eesti ringrajasõidu tipp on kõrgel rahvusvahelisel tasemel, ent tugev keskmik puudub. Paljuski seetõttu, et meie ringrajameestel pole koduses konkurentsis piisavalt võistlusi.

«Meil on küll kiired kardisõitjad, kuid ühel hetkel seisavad nad silmitsi küsimusega, mis klassis edasi sõita. Järgmisena vaadatakse, kui palju sõite aastas mõnes klassis on. Aga neid etappe on üldiselt vähe, mida siin piirkonnas sõita saab,» sõnas Asmer.