Itaalia meedia: Buffon on taasliitumas Juventusega

Itaalia meedia andmetel on 41-aastane Itaalia jalgpallikoondise rekordinternatsionaal taasliitumas eelmise koduklubi Torino Juventuse meeskonnaga. Ülemineku põhjuseks Paris Saint-Germainist võib pidada kesiseks jäänud mänguaega. Teiseks argumendiks on kindlasti Juventuse suurem potentsiaal võita UEFA Meistrite liiga, mis on jäänud Buffoni jaoks seni püüdmatuks.