Balti ringraja meistrisari saab uue ja huvitava masinaklassi

«Meil on suur rõõm lisada Põhja-Euroopa tsoon ja Balti riigid üha kiiremini kasvavale TCR-i maailma kaardile. BaTCC ja NEZ6H hooaja avavõistlus Bikernieki rajal tõestas, et selles regioonis on TCR autod end tugevalt kinnitamas ning see teeb meid tuleviku osas väga optimistlikuks mõlemate sarjade osas,» sõnas WSC president Marcello Lotti.

«On rõõm tõdeda, et meie pingutused edendada meie regioonis motorsporti on vilja kandnud. Tundub, et kõik tükid on nüüd õigesti kokku langenud. Esiteks on meil turismiautode klass, mis on põnev, nauditav, populaarne ja taskukohane. Teiseks on klass väga lühikese ajaga meie regioonis omaks võetud (Leedu, Läti, Eesti, Venemaa ja Soome). Ja viimaseks, korraldaja Venta Event on loonud TCR autode omanikele ja sõitjatele mugava platvormi, kus nad saavad väljatöötatud Balti ja NEZ meistrivõistlustel võistelda. Riiklike spordi asutuste esindajad on kinnitanud TCR klassi loomist selles regioonis, kui kõige strateegilisemat ja tähtsamat pööret tuleviku mõttes,» sõnas NEZ Racing komisjoni ja Läti Autoliidu ringraja komisjoni esimees Jānis Ducmanis.