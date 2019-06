Kaks Venemaa laskesuusatajat said dopingu tarvitamise eest pika võistluskeelu

Patuste sportlaste näol on tegemist Aleksandr Petšenkini ja Aleksandr Tšernõšoviga. Mõlemad mehed osalesid organiseeritud dopingupettuses. Nende karistus hakkab kehtima 21. juunist 2019 ning nende tulemused vahemikus 7. jaanuar 2012 kuni 6. jaanuar 2016 on tühistatud. Lisaks peavad mehed tagastama selles vahemikus võidetud medalid ning auhinnaraha. Sportlastel on õigus 21 päeva jooksul otsus edasikaevata Rahvusvahelisse Spordikohtusse (CAS).

Alexander Chernyshev seevastu lõpetas karjääri, kui sai teada, et tema vastu on esitatud dopinguga tegelemise süüdistused. Temagi parimad tulemused jäävad juuniorite klassi, kui saavutas Venemaa teatenelikuga mitmeid medaleid.

Lisaks on veel uurimise all Svetlana Sleptsova ja Jevgeni Ustjugovi dopinguproovid, kelle vastu pole veel otsust langetatud ning nad pole ka oma süüd tunnistanud, väites, et tegu on eksitusega. Nii Sleptsova kui ka Ustjugov on tulnud Venemaa koondises olümpiavõitjaks.