Rallikrossi MM-sarjas tulevad 2021. aastal kasutusele elektriautod

Maailma motospordi nõukogu on kinnitanud, et nemad on huvitatud sellest, et aastaks 2021 oleks rallikrossi MM-sarjas peamistes klassides sõitmas elektriautod. Seeria promootor IMG alustab uuel aastal projektiga, mille eesmärk on luua elektriautosid ka rallikrossi sarja.

Endise rallisõitja Manfred Stohli firma STARD avalikustas sel aastal, et nad on valmistamas esmaseid jõuallikaid, mis on mõeldud just elektrijõul sõitvatele superautodele. Esimene uue süsteemiga sõitev rallikrossiauto peaks olema Ford Fiesta Supercar.

«Oleme koostöös STARDiga leidnud variante, et tulevikus rallikrossisari elektriautodele üle viia. Uuel hooajal näeb erinevatel etappidel demonstratsioonisõite ning aastaks 2021. peaks sari minema üle elektriautodele,» kinnitas rallikrossi MM-sarja direktor Torben Olsen Autospordile.