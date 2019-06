Video: väikeriik Curacao pääses Gold Cupi veerandfinaali lisaminuti iluvärava abil

Hiiumaast ligi poole väiksem 160 000 elanikuga Curacao on osalemas alles teisel Gold Cupil. Eelmisel korral kaotati kõik kolm kohtumist, sel korral on korda saadetud aga väike ime ning jutud välja veerandfinaali.

Avakohtumine El Salvadori vastu kaotati 0:1 ning selle kohtumise järel ei julgenud keegi pakkuda, et Curacaod võiks saata edu, sest kordagi isegi ei ohustatud vastaste väravat. Teises kohtumises Hondurase vastu jäädi samuti turmtule alla, kuid väravavaht Eloy Room tegi kokku 13 tõrjet ning ühest rünnakust piisas, et mäng Leandro Bacuna väravast 1:0 võita.