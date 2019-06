Inglismaa naiste jalgpalli MMi laagrit tabas salapärane viirus

Kapten Houghtoni jaoks oli veerandfinaalis osalemine niikuinii küsimärgi all pärast 1/16-finaalis Kameruni vastu saadud vigastust.

Tema keskkaitse partnerit Brighti tabas aga viirus, mis on peatreeneri Phil Nevillei sõnul mõjutanud ka teisi tiimiliikmeid.

«See on lihtne viirus. Kerge haigus, ma eeldan. Ta korjas selle viimase paari päeva jooksul. Hetkel ta taastub enda toas,» sõnas Neville.

Houghtoni ja Brighti potentsiaalsel puudumisel peab Neville pöörduma Abbie McManuse ning Leah Williamsoni poole, et kaitseliini tugevdada.

Minevikus on Nevillei suurt tiimi rotatsiooni kritiseeritud, kuid mehe sõnul ongi see just sellisteks hetkedeks ülivajalik.