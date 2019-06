Ott Tänak sihib Rally Estonial ajaloolist kolmandat triumfi

Rally Estonia korraldajad avaldasid eile varahommikul kauaoodatud uudise: WRC sarja liidrid Ott Tänak ja Martin Järveoja tulevad Lõuna-Eesti teedele mullust võitu kaitsma. Samuti sai lõplikult selgeks, et stardinimekirjas on kõik neli WRC tehasemeeskonda, sest peale Toyota on vähemalt ühe autoga esindatud ka Citroën, M-Sport ja Hyundai.