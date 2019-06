Pommuudis: Ott Tänaku mentor Markko Märtin osaleb Rally Estonial WRC autoga!

12.-14. juulil Lõuna-Eestis toimuval Baltikumi suurimal autospordisündmusel tuleb ta starti M-Sport meeskonna uue generatsiooni Ford Fiesta WRC autoga ja kaardilugejaks on Kristo Kraag. Kokku on tänavuse Shell Helix Rally Estonia stardis seitse uue generatsiooni WRC autot.

Markko Märtin võitis oma aktiivse sõitjakarjääri jooksul kokku viis WRC rallit. Märtin on olnud mentorina läbi aastate väga olulisel kohal tänase WRC sarja tippsõitja Ott Tänaku jaoks. Märtini ja Kraagi lisandumine Shell Helix Rally Estonia sõitjate nimekirja nelja WRC tehasetiimi kõrval on tõsine maiuspala rallifännidele, kes saavad kaasa elada Eesti läbi aegade kahele parimale rallisõitjale, kes mõlemad kasutavad WRC tipptehnikat.

«Meie eesmärk oli tuua Shell Helix Rally Estonia starti neli WRC tehasemeeskonda. Ma tõstan julgelt Markko Märtini ja Kristo Kraagi osalemise Shell Helix Rally Estonial olulisuselt samale tasemele ja see on meie jaoks tõsine tunnustus. 2010. aastal olid just nemad need, kes tõusid esimese Rally Estonia poodiumi kõrgeimale astmele ja on heameel tervitada neid taas Rally Estonia stardis, sel korral uue generatsiooni Ford Fiesta WRC autoga. Markko roll on Eesti autoralli arengus, mille hulka kuulub ka Rally Estonia, suur ja ootan huviga tema tagasisidet Rally Estonia katsete osas. WRC tehasemeeskondade kõrval jälgitakse kindlasti nende tegemisi Rally Estonial mitte ainult Eesti meedias.»