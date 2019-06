Kallim kui Ronaldo? Madridi Atletico pakkus Portugali noormängija eest uskumatu summa!

Atletico on astunud konkreetseid samme ning soovib portugaallast väga oma ridadesse. Hispaania spordimeediasait avaldas kolmapäeval dokumendi, mis oli adresseritud Hispaania riigivaraministeeriumile. Dokumendis on kirjas, et Lissaboni klubi on saanud Madridi Atleticolt 126 miljoni euro suuruse pakkumise Joao Felixi eest. Kuigi summa ületab kuue miljoniga Felixi väljaostushinna, pole Benfica diiliga veel nõustunud. Kasvatajaklubi uurib pakkumisdokumendist, kas see võib sisaldada mingeid klausleid tulevikukulutuste- või -maksude kohta.