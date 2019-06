Noor Eesti vibulaskja Euroopa Mängudel esikaheksas

«Täna oli väga raske lasta, ilm oli muutuv, palav ja hästi tuuline. See kindlasti mõjutas mu laskmist. Treeningväljakul ei olnud eriti tuult ja finaaliplatsile minnes ehmatas ära. Muidu olen seitsmenda kohaga täitsa rahul, aga veerandfinaali skooriga ma küll rahul pole,» rääkis Paas.

Euroopa 16 parima plokkvibusportlase seas Euroopa Mängudele kvalifitseerunud 17-aastane Paas võistles Minskis võrdsena eliidi seas ja pakkus rahvusvahelistel tiitlivõistlustel arvukate medalitega pärjatud tippudele väärikaid duelle. «Eks ma ikka kartsin Tonioni ja Ellisoni vastu minna, sest olen näinud neid MM-idel ja MK-etappidel laskmas ning tean, kui head nad on. Ja siis tulen noor väike mina, kes püüab neid võita. Aga muidu on äge lasta selliste tippude seas. See annab ka enesekindlust juurde ja ühtlasi aimdust, kuhu ma võiksin lõpuks välja jõuda,» ütles Paas.