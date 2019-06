Eesti kurlingupaar tuli Hiinas rekordkõrge auhinnafondiga MK-etapil esikolmikusse

Eesti võistkonna mängija Harri Lill tõi välja, et olla kutsutud niivõrd kõrgetasemelisele turniirile on suur tunnustus. «Teisalt ei ole siin ka midagi imestada, oleme MMi viies võistkond. Antud võistlus oli meie jaoks esmakordne ka selles mõttes, et korraldaja tasus võistkonnaga seotud lennu- ja majutuskulud ning esimese viie võistkonna vahel läks jagamisele ka 50 000 eurot auhinnaraha,» kommenteeris Lill.