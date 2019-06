Laupäeval alustab esmakordselt rannajalgpalli rahvaliiga

Rannajalgpalli rahvaliiga koosneb tänavu neljast etapist ning finaalvõistlusele pääseb kokku kaheksa võistkonda. Järgnevad etapid leiavad aset Viljandis, Türil ja Narva-Jõesuus. Viljandis 6. juulil toimuvale võistlusele on juba registreerinud seitse võistkonda, maksimaalselt saab lahingusse astuda kaheksa võistkonda. Oma huvist rahvaliigas kaasa lüüa saab märku anda SIIN. Mänguajaks on 2x6 minutit, kuid erandiks on Kakumäel toimuv etapp, kus viie osalejaga võistlusel mängitakse 3x6 minutit.