Latvala: peame juurde panema, sest Hyundail on MM-tiitli osas tõsi taga

Toyota sõitja Jari-Matti Latvala oli Breeni uudist kuuldes tõsiselt üllatunud. «Ta on Soomes alati hästi sõitnud, kuid sellegipoolest oli see üllatus. Breen on sel hooajal juba viies erinev sõitja, kes MM-etapil Hyundai rooli istub. Tundub, et nad panustavad MM-tiitli võitmisesse täiega. Ka meie peame juurde panema, sest neil on tõsi taga,» ütles Latvala Soome ralliportaalile Rallit.fi.