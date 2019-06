Meeletu summa: Suurbritannias toimuv suurvõistlus läheb kalliks maksma

Esialgne 750 miljoni naelane eelarve läks kiirelt lõhki, kuid inglased saavad ennast lohutada sellega, et 2018. aasta Rahvaste Ühenduse mängud Austraalias läksid maksma peaaegu miljard inglise naela (miljard eurot).

«Mängud saavad olema kõige suuremad, mis selles linnas üldse kunagi peetud on. 1,5 miljardilise vaatajaskonnaga saame me näidata, mida on Birminghamil ja Suurbritannial maailmale pakkuda,» kommenteeris innukalt spordiminister Mims Davies.