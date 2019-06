Selgusid Eesti meistrid maanteerattasõidu eraldistardis

«See, et ma meistrivõistlustel startida sain, on minu jaoks suur kordaminek. Selle tegid võimalikuks suurepärased kirurgid, füsioterapeudid, massöörid ja treener. Sõit ise kulges seekord kontrollitult, hoidsin ennast sõidu esimeses pooles kõvasti tagasi ja see taktika õigustas ennast – suutsin ka sõidu teises pooles korralikult pingutada ja head võimsust hoida,» võttis Liisi Rist eduka sõidu kokku.