Los Angeles Lakers on jahtimas kolmandat tähtmängijat

Los Angeles Lakers on vabaagentide turu avanemise eel teinud mitmeid tähtsaid vahetustehinguid, et tekitada vaba raha superstaari hankimisele. Hetkel on Lakersi meeskonnas vaid 6 lepingulist mängumeest: LeBron James, Anthony Davis, Kyle Kuzma ning kolm eeldatavat kohatäidet Talen Horton-Tucker, Johnathan Williams ja Alex Caruso.

Lakersi peamisteks sihtmärkideks sel suvel on Kawhi Leonard, Klay Thompson, Kyrie Irving, Jimmy Butler ning D'Angelo Russell. Kõikidel mängijatel on laual mitmed valikud ka teistelt meeskondadelt, kuid suurimaks võimaluseks Lakersi jaoks peetakse just nendest noorimat, D'Angelo Russellit. 2015. aasta NBA drafti 2. valik, just Lakersi enda poolt, on Brooklyn Netsis end tõestanud ning arenenud palju paremaks korvpalluriks. Kui teiste eelnimetatud mängijate lisandumisega oleks kogu eelarve kulutatud ning saaks lisada pingile vaid minimaalse lepinguga mängumehi, siis Russelli palkamine jätaks palgafondi koguni 13 miljonit. See jätab võimaluse jahtida veel mõnda NBA mõistes keskpärast mängumeest.