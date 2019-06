Noorte käsipallikoondis läheb EM-ile võite püüdma

«Loos ei halastanud ja esikaheksasse pääsemiseks tuleks alistada kas Norra või Hispaania,» sõnas Eesti koondise peatreener Martin Noodla. «Võtame mäng korraga ja kuigi vastastest midagi ei tea, peaks ülejäänud kolm alagrupikaaslast olema võidetavad. Turniir on raske, mitmel päeval on kaks mängu ja võibolla peame mõnes kohtumises põhimehi säästma.»

Neljast alagrupist saavad edasi kaks paremat, kes siis selgitavad esikaheksas Euroopa meistri. Kolmas-neljas mängivad omakorda 9.-16. kohale ning iga alagrupi kaks viimast madalamate kohtade nimel. Kaks aastat tagasi U17 EM-il osalenud Eesti 2000. aastal sündinud noormeeste koondis sai Kalmer Mustingu juhendamisel viienda koha. «Usun, et meil on koos päris huvitav punt andekaid noori. Mängijaid tuleb viiest erinevast klubist ja koguni üheksa poissi on sünniaastaga 2003 või 2004. Tegime kolm laagrit ja sel nädalal pidasime ka treeningmängu Aruküla SK-ga. Olen väga rahul – kõik, mis vaja sai tehtud ja poisid on innuga asja juures,» rõõmustas Noodla.

«Kahju on ainult, et Oliver Ruut ei paranenud teda pool hooaega kiusanud väsimusmurrust. Nii on pesamuna, tapalane Ilja Kosmirak meie ainus vasakukäeline, aga tagaliinis on meistriliigakogemustega Mihkel Lõpp, Sergio-Silver Kreegimaa ja Aleksander Pertelson, kes on mitmekülgsed ja suudavad erinevaid rolle täita,» hindas Noodla.