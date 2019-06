Krosskardihooaja valitseja Andre Kiil: loodan, et saan veel autorallit proovida

Vestlus algas täiesti algusest ehk Postimees tundis huvi, kuidas kõik üldse alguse sai?

«Motospordi juurde jõudsin üpriski ammu, kui 16-aastaselt hakkasin supermotot sõitma. Motokrossiga tegelesin päris mitu aastat ning siis tekis väike paus. 5-6 aastat tagasi otsustasin autodega sõitma hakata ning minu huviks sai ringrajasõit, mida ma hetkel samuti sõidan. Viimasel aastal otsustasin, et sooviksin midagi uut ning olen sel hooajal 3 etappi krosskarti sõitnud,» mõtiskles Kiil oma spordimineviku peale.

Krosskardi ajalugu küündib küll juba 40 aasta taha, kuid populaarseks on see läinud alles sellel sajandil. Spordialast rääkides, tõi Kiil välja, miks otsustas tema just selle masinaklassi valida: «Eelmise(2018. toim.) aasta talvel sain seda korra proovida. See tundus väga põnev ning kiire, see paelus mind kõige enam. Juba ammu oli huvi rallikrossiga tegeleda ning ma olen oma valikuga väga rahul.»

«Tema kiirust ja kergust manööverdamisel pean ma põnevaks. Suur pluss on ka see, et ta on rallikrossimasinatest kõige kiirem ja see on see, mis mulle kõige enam huvi pakub,» lisas Kiil veel eelmisele usutlusele.