Itaalia suurklubi sai järgmiseks hooajaks keelu osaleda Euroopa klubiturniiril

Milani keeld tähendab seda, et eelmisel hooajal kuuendama lõpetanud AS Roma pääseb otse Euroopa Liiga alagrupiturniirile. Seitsmendal kohal lõpetanud Torino FCle tähendab see aga Euroopa Liiga kvalifikatsiooniturniirile jõudmist.