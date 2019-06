Raul Must jõudis Euroopa mängudel poolfinaali ja kindlustas karjääri esimese tiitlivõistluste medali

Eesti parim sulgpallur Raul Must jõudis Valgevene pealinnas Minskis peetavatel Euroopa Mängudel poolfinaali, mis tähendab ühtlasi, et ta on kindlustanud endale vähemalt pronksmedali. Tegu on eestlase karjääri esimese tiitlivõistluste medaliga.