Jaanus Kriiski kolumn: kas saame Fred Kuduta?

Meil on kuus-seitse tiitlivõistlustest, neist kolm-neli medalitest mõtlevat meest. Räägitakse isegi uuest Eesti ja maailmarekordi võimalusest. Kümnevõistluse olümpiavõitja Erki Nool pisut jahutas optimismi, et nii lihtsalt see nüüd ka ei käi. Tal on õigus.