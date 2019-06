Kas 3x3-mäng Eesti korvpalli Nokiaks?

Meil on olümpiamängude, MMide ja EMide medalivõitjaid. Meeskond jõudnud Vana Maailma parimatega konkureerides esikuuikusse nii enne kui ka pärast sõda, nii naistel kui ka meestel on olnud kõrghetki nõukogude ajal, ent nüüd tõid üks raudne leedi, üks äsja gümnaasiumi lõpetanud piiga ning kaks parimas eas mängijat ära medali. Kui vaadata kõrvalolevatelt piltidelt naiste emotsioone pärast poolfinaalis Valgevene üle saadud võitu ja autasustamistseremoonial, räägivad need rohkem kui tuhat sõna.