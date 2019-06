Endine tipptennisist, 2006. aasta mais WTA edetabelis 63. positsioonil paiknenud Maret Ani hindas loosi soodsaks. «Suure slämmi turniiril, eriti Wimbledonis on tähtis, et esimene vastane oleks võidetav. Hea, et meie tüdrukutele muruväljakuspetsi vastu ei tulnud. Oleks keegi kohalik britt wild card’iga vastu tulnud, oleks keerulisem,» rääkis Ani.