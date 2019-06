Hamilton: Austria GP tuleb väga raske

Viiekordne maailmameister hoiatas, et Ferrari on näidanud head kiirust ning võib pühapäeval toimuva sõidu enda kontrolli alla võtta.

"Ma arvan, et tänase põhjal saab öelda, et nad (Ferrarid – toim) on meiega sama kiired või isegi kiiremad,» ütles vormelisõitja.

«See on üks nendest radadest, kus kõik on väga tasavägised. Ferrarid on olnud sirgetel väga kiired ning Red Bull on ka tänu uuele mootorile kiirust leidmas,» mõtiskles Hamilton vastaste kiiruse üle ning lisas: «see võidusõit tuleb kindlasti väga raske.»

«Ferrari on terve hooaeg olnud sirgetel kiire, kuid siin on nad kurvides ka. Tavaliselt nad ei ole nii tugevad, aga seekord sõitsid nad meist kiiremini,» möönis vormeliäss.

«Ma ei tea, kas me oleme siin eelmisest hooajast kiiremad, aga siin sõita on hämmastav. Enamus ringist on sul gaas põhjas. Muidugi on siin ka mõni aeglasem kurv, näiteks kolmas ja neljas, aga muidu on see rada ülikiire.

Hamiltoni tiimikaaslane Valtteri Bottas ja Red Bulli sõitja Max Verstappen tegid eilsel vabatreeningul tuulistes tingimustes tõsised avariid.

«See oli suht suur löök mulle. Aga minuga on kõik korras ja ma pean tunnistama, et eelistangi selliseid radu, mis eksimusi karistavad. See teeb asja põnevamaks,» rääkis soome vormelisõitja.