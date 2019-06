Raul Must võitis Euroopa mängudelt karjääri kaalukaima pronksmedali

Eesti on nüüd tänavustelt Euroopa mängudelt võitnud neli medalit. Hõbedase autasu said nii Alo Jakin meeste jalgratta maanteesõidus kui ka naiste 3x3 korvpallikoondis. Eile õhtul tõi Eestile naiste vabamaadluses pronksmedali Epp Mäe.

«Esimeses geimis mängisin taktikaliselt hästi, mäng õnnestus ja tundsin, et sain väikese edu sisse ja läks plaani kohaselt. Aga vastane mängis otsustavatel kohtadel väga kindlalt. Esimeses geimis mängisin nii vaimselt kui ka füüsiliselt ennast täitsa tühjaks, teiseks geimiks enam midagi sisse ei jäänud. Kui oleksin esimese geimi võitnud, oleksin tõenäoliselt suutnud teises geimis ennast rohkem välja mängida. Aga esimese geimi kaotus oli moraalselt nii suur löök, et ma ei leidnud enam energiat,» rääkis Must mängust.