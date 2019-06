Asmer Vipsi võidust: see on väga kõva sõna!

Auto24ringil toimuva Suure Võidusõidu korraldaja Toivo Asmer jälgis huviga ka Hitechi meeskonna sõitja Jüri Vipsi esimest võitu Austrias toimuval F3-etapil. «Vot see on väga kõva sõna! Ma vaatasin juba kvalifikatsiooni, et seal olid tal ees päris kõvad poisid. Neist puhtalt mööda sõita ja võit võtta. Suurepärane,» ütles Asmer Kanal 12-ne otseülekandes.