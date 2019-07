Tipphetked: Kontaveit võitis Wimbledonis avaringi kohtumise kolmes setis

Kontaveit ning Rogers on varasemalt omavahel kohtunud vaid ühel korral, kui aastal 2014. kohtuti Aucklandi WTA turniiri kvalifikatsiooni teises ringis. Siis alistas Kontaveit Rogersi kindlalt 6:1, 6:2.

26-aastane Rogers, kes on nüüd taastunud põlveoperatsioonist, on varasemalt Wimbledonis jõudnud välja koguni kolmandasse ringi. Ka Kontaveidi parimaks on Wimbledonis kahel korral kolmandasse ringi jõudmine.