Eesti meister 2019 maanteeratta grupisõidus on Alo Jakin

«Tänase sõidu esimesed 120 km olid väga rasked, alles pärast seda hakkasin aru saama, et on võimalik sekkuda esikolmikusse. Raske rada ja kuum ilm soosisid täna mind ja Peeter Pruusi, kellega koos hakkasime teisi mehi tõusudel katsetama ja see tõi meile lõpuks ka edu,» võttis Jakin sõidu kokku.