Ajastu lõpp: Kevin Durant liitus Brooklyn Netsiga, mis veel lähiminevikus vireles raskustes

Golden State Warriorsi kuldsele ajastusele pani lõpu Kevin Durant, kes teatas täna südaööl, et on otsustanud liituda Brooklyn Netsiga. Durant sõlmis Netsiga 4-aastase lepingu, mille väärtuseks on 164 miljonit dollarit. See pole täielik maksimum ning seega sai Nets oma ridu täiendada ka DeAndre Jordaniga, millega moodustati uus supertrio.