Video: Norra ralliässa auto süttis taas põlema

23-aastase Norra rallisõitja see hooaeg on liikunud kui mööda Ameerika mägesid. Kui aasta alguses võttis ta poodiumikohad nii Monte Carlost kui ka Rootsist, siis edasi on läinud allamäge. Kõigepealt katkestamine Korsikalt ning seejärel autopõleng Portugalist.