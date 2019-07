Tulevik hankis Levadiast noore äärekaitsja

Käimasoleva hooaja eel FCI Levadia duubelmeeskonnast pooleaastase laenulepingu alusel Viljandi klubisse siirdunud Edur kerkis Tulevikus kiiresti kindlaks põhikoosseisumängijaks ning on tänavu peetud 18 mänguvooru vältel platsil käinud 15 kõrgliigakohtumises, neist kõigis algkoosseisus.

Vasakkaitsja positsioonil mängiv Edur on teoks saanud ülemineku üle õnnelik ning ütles klubi pressiteenistusele, et loodab teenitud usaldust igati õigustada.

«Olen end Viljandis tundnud hoitud ja vajalikuna esimesest päevast alates,» rääkis Edur. «See, et mulle on siin loodud sellised tingimused mängimiseks ning klubi minu püsivalt Viljandisse ületoomise nimel säärast vaeva nägi, annab tohutu motivatsioonilaengu. Luban meeskonnale, treeneritele ja Tuleviku suurele fänniperele, et annan endast kõik, et võiksite minu ja meeskonna üle alati uhked olla. Olla lõpuks päriselt osa Viljandist, mis on mulle väga koduseks saanud, on väga hea tunne,» lõpetas ta.

Ka Viljandi Tuleviku esindusmeeskonna peatreener Sander Post on saavutatud kokkuleppega väga rahul.

«Mark on end poole aastaga tõestanud kõrgliigaküpse mängijana,» kõneles treener. «Tõsi, tal on veel pikk tee minna, et olla stabiilselt hea ning tema areng mängijana kestab, ent meie meeskonda sobib Mark nagu valatult. Väärtustan väga Marki sisemist põlemist, kompromissitust ning mis kõige tähtsam: temas on olemas tahe saada tippmängijaks. Toetame tema püüdlusi igati ning mul on tõsiselt hea meel, et ta on nüüd päris meie oma poiss.»

Tuleviku jalgpallilklubi president Raiko Mutle sõnas, et tekkinud võimalusest Mark Eduri mängijaõigused omandada haarati kiiresti kinni. Ühtlasi tänas Mutle FCI Levadiat selle eest, et üleminekuprotsess sai lõpuks kõiki osapooli rahuldava tulemuse.

«Marki püsiv liitumine meie klubiga on taaskordseks tõestuseks sellest, et tõime siia õige mehe laenule: mitte korraks läbi astuma, vaid pikemaajalisi plaane ellu viima. Ta on tänaseks meie klubi ja linnaga niivõrd suurepäraselt kohanenud, et teda võis juba varem oma poisiks nimetada,» kõneles Mutle.