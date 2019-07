Südasuvel ootab maastikurattasõpru parajalt tehniline Rakvere Rattamaraton

«Rakvere Rattamaratoni stardi- ja finišikoht on traditsioonilises kohas- Rakvere Spordikeskuse lähedal. Suurimaks erinevuseks varasemaga on raja suund tunneli järgselt, sest selle aasta rada kulgeb varasemate aastatega võrreldes vastassuunas ehk ring käib päripäeva. Lisaks ei ole rekonstrueerimistööde tõttu võimalik teha Vallimäe ringi ning rada suundub kiiremini linnast välja,» tutvustab maratoni peakorraldaja Vahur Leemets.

Leemetsa sõnul on Rakvere rada parajalt tehniline. «Kuiva ilmaga on tegu mõnusa nikerdamisrajaga, kus laiade teede hulk on keskmisest väiksem. Vihmaga on tänu savisele pinnasele lisakeerukuseks üsna libedad olud. Rada kulgeb Rakvere linnast läbi Kõrgemäe ja Siplasemäe Vana-Vinni, Pajusti ja Vinni kaudu Kehalani ning sealt Rakverre tagasi,» tutvustab ta. Peakorraldaja lisab, et iga maastikumaratoni rada on omamoodi, aga Rakvere suurimaks eripäraks ongi see, et vihma korral on rada libe ja teekond võib osutuda kuiva ilmaga võrreldes tunduvalt aeglasemaks.

Ka noorte- ja matkasõidu rada on tehniline, kuid tänavu on vähendatud keerukate rajalõikude arvu. «Samas tõuse ja tehnilisi lõike on, lihtne kruusaralli see olema ei saa, aga sõit on jõukohane kõigile maastikurattal liikujatele,» usub Vahur Leemets.

Igaüks saab valida sobiva distantsi

Eelmisel aastal võitis väga tasavägise lõpuga Rakvere Rattamaratoni põhisõidu Kirill Tarassov, kes soovitab rattasõpradel kindlasti Rakverre kohale tulla. «Esiteks soovitan minna maratonile, kuna liikumine on üks elu tähtsaim osa. Sa saad alati valida, et teed seda enda jaoks ja läbid maratoni rahulikult. Samas, kui oled inimene, kellele meeldib kannatada, siis paned nii, kuidas torust tuleb. Ise olen igal juhul see teist tüüpi inimene, kuna ei kujuta ette, et läheksin võistlema ilma pingutamata,» lausub Tarassov. Ta ise küll sel aastal Rakvere radadele ei jõua, kuna võistleb samal ajal Prantsusmaal, aga soovib osalejatele edu. «Olen kindel, et sel aastal tuleb vähemalt sama vinge Rakvere Rattamaraton nagu eelmisel korral ja soovin nii esikoha püüdjatele kui ka niisama rattafanaatikutele rajal edu,» ütleb rattur.

Tehnilised rajad sunnivad pingutama

Janelle Uibokand, kes möödunud korral jõudis Rakveres põhisõidu finišisse naiste arvestuses teise kohaga, ütleb, et talle jäi kõige eredamalt meelde kuum ilm. «Rakvere maratoni ajal sattus kodumaal olema päris soe ja suvine ilm. Rada tolmas ning kuna kaotasin ise ühe pudeli rajale ja jootjat polnud, siis andis kuumus eriti tunda ning jäi meelde,» toob ta välja. «Rakvere rajad on läbi aastate päris palju muutunud. Iseloomustaksin neid pigem kui tehnilisi ning tugevaid rattureid soosivatena. Antud radade puhul hindan enim just vaeva, mis sinna on pandud ning korralduse taset,» lisab Uibokand.