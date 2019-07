Maailma rattaorienteerumise tipud läbisid Pirital enne MMi viimase kadalipu

Rattaorienteerumise ligi kahe kümnendi pikkuse ajaloo jooksul on põhjanaabrite sportlased olnud maailmas kõige edukamad, võites riikidest enim tiitlivõistluste medaleid. Eestis startinud soomlaste tasemest annavad aimu järgmised faktid: meestest on Jussi Laurila võitnud EMilt 4 kulda, Samuli Saarelal on 5 MM-tiitlit, naistest Ingrid Stengardil aga lausa 13 tiitlivõistluste kuldmedalit.