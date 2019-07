Semenya: kohtuvaidlus IAAFiga on mu vaimselt ja füüsiliselt hävitanud

Lõuna-Aafrika Vabariigi jooksja väidab, et on “risti löödud”, kuid ei lõpeta eales IAAFi poolt kehtestatud testosteroonitasemete vastast võitlust.

«Kui ma ei saa 800 meetrit joosta, siis ma MMil ei jookse. Minu eesmärgiks on kaitsta maailma tiitlit, nii et kui mul ei lasta seda kaitsta, siis ma ei kaitse,» rääkis lõuna-aafriklane ja lisas: «kui ma ei jookse 800 meetrit, siis ma ei jookse midagi. Sellisel juhul ma võtan lihtsalt puhkuse ja tulen järgmine aasta tagasi.»

«Me räägime siin inimõigustest. Me räägime vabadusest. Et inimesed saaksid elada sellisena, nagu nad on,» rääkis Semenya. «Vale on inimesi hukka mõista ja vale on neid diskrimineerida,» lisas emotsionaalne keskmaajooksja.