Varese peatreener: Vene värbamine oli meie peamine eesmärk

Ka Vene rõhutas asjaolu, et treeneri stiili ja oma rolli teadmine aitas positiivsele otsusele kaasa. "Lisaks on nad minuga pidevalt ühendust hoidnud. Vahepeal tahtsid eelmise hooaja poole pealt, et sinna tagasi läheksin, aga päris igal hetkel ka ei saa. Tol hetkel, kui esimene Hispaania-periood Manresas lõppes ja olin vaba mees, nad ka korra uurisid, aga siis jäi asi soiku," rääkis Vene Postimehele.

Nüüd see taastub, Vene ei mäletagi, et ta kunagi nõnda varakult mõne lepingu oleks sõlminud. Ta usub, et Itaalias ei tule selgi korral halbu üllatusi: "Peaks olema suhteliselt kindla peale minek. Mõnes kohas on nii, et mänedžer tahab sind ja treener ei taha või vastupidi, Vareses seda pole. Tunnen, et kõik on minust huvitatud."