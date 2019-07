PM VIDEO. Kontaveit: Ma ei olnud väga enesekindel

Kontaveidi sõnul oli ta valmis raskeks mänguks ning tal on väga hea meel, et suutis praeguse mängu võita.

Esimese seti kindlalt võitnud Kontaveit tõdes, et tal oli teise seti alguses raske toime tulla sellega, et vastase mäng läks järk-järgult paremaks. Küll aga nentis Kontaveit, et kolmandas setis oli võiduvõti see, et ta pani kohe ise tempo peale ning mängis igat punkti maksimaalse pingutusega.