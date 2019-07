Neymar on otsustanud: jalgpallitäht ei taha enam PSGd esindada ning soovib Barcelonasse naasta

Väidetavalt võib Neymari üleminek juba varsti teoks saada ning läbirääkimised hetkel käivad. Hispaania ajalehe SPORT andmetel on PSG lasknud brasiillase hinna juba alla 200 miljoni euro ning see võib veel langeda, kui Barcelona mõne PSG poolt soovitud mängija tehingusse lisab.

PSG mängijad kogunevad hooaja ettevalmistusteks järgmise nädala esmaspäeval, kuid Neymar on valmis minema streigile ja boikoteerima PSG hooajaeelset tuuri Hiinas.

PSG ei ole nende sündmuste üle üllatunud. Klubi võib anda Neymarile puhkusepikendust, kuni nad räägivad Barcelonaga üleminekutingimuste osas läbi, et vältida suuremat skandaali.

Hetkel viibib Neymar Brasiilias, kus ta loodab, et tema vastased vägistamissüüdistused ümber lükataks.

Selle eest ütles Hispaania kõrgliiga president Javier Tebas, et ei soovi Neymari Barcelonasse tagasisiirdumist, kuna mängumehe käitumine oli eelmine hooaeg väga kaootiline.

«Ma eelistaks, et Neymar ei naaseks Barcelonasse,» rääkis Tebas Hispaania raadiokanalile Onda Cero.

«Me tahame alati liigasse häid mängijaid, kuid Neymari käitumine ei teeks võistlusele head, sest lõpuks oleks kõik uudised selle kohta, et millega ta jälle hakkama sai,» sõnas Tebas ning lisas: «me oleme näinud palju vaeva, et hoida liiga väärtuseid ning me ei taha oma mainet rikkuda.»