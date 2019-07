Maailma tennise pikaaegne valitsejanna langes avaringis

«Ma ütleksin, et murukattegqa väljakud on mulle kõige ebamugavamad. Olen harjunud mängima saviliivaväljakutel. Ma ei mänginud murul kuni seitsmeteistkümnenda eluaastani. Õpin iga päev murul mängides midagi uut. On tunne nagu aju vajaks murul kõvasti rohkem tööd kui liival,» rääkis Osaka pärast mängu.