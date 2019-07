Eesti käsipalli U17 koondise peatreener: noortel on vaja jõusaal üles leida

Täiseduga jätkavad C-alagrupis Fääri saared ja Iisrael, Hispaanial ja Norral on kaks silma, Eesti ja Gruusia on avapäeva järel punktita. Esikaheksasse ehk medalimängudele pääsevad alagrupi kaks paremat. Eesti kohtub teisipäeval Fääri saarte ning kolmapäeval Hispaania ja Gruusiaga.

«Norralastele jäime selgelt alla füüsilise võimsuse poolest – siit saab ainult õppida, et kodus on vaja jõusaal üles leida! Muidugi on siin mängutempo ja agressiivsus hoopis kõrgem kui Eesti meistriliigas ning et osade jaoks on tegu esimeste koondisemängudega, siis võtab harjumine aega. Teeme tööd ja lähme edasi,» lisas Eesti koondise juhendaja.