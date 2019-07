Kontaveidi järgmise ringi Wimbledoni vastane: rassistlikud kommentaarid on saanud normiks

Watsoni ema on Papua Uus-Guineast ning 27-aastane Briti naiste teine tennisenumber on ka varasemalt maininud, kuidas ta on saanud rassistlike ütelustega üle kallatud, vahendab Independent.

Pärast 7:6 (3), 6:2 võitu Caty McNally (WTA 165.) üle avaringis tunnistas Watson, et vaenulikud kommentaarid on muutunud tema töö juures paratamatuks.

«Üsna kurb on nii väita, aga see on saanud täiesti tavaliseks osaks,» ütles Watson mängujärgsel intervjuul.

«Mulle on saadetud käputäis surmaähvardusi. Õnneks võtab WTA selliseid juhtumeid väga tõsiselt ning töötab politseiga, et süvitsi uurida olukorda ning tabada need inimesed.»

Lähipäevadel selgub Kontaveidi ja Watsoni vahelise vastasseisu täpne kuupäev ning kellaaeg.